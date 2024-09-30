Рязанское МЧС доложило об обстановке в селах Ижевское и Воскресеновка

По информации ведомства, угрозы населенным пунктам нет.

Рязанское МЧС доложило об обстановке в селах Ижевское и Воскресеновка. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, открытое горение отсутствует. Специалиств проводят окарауливание.

Ситуация находится на контроле, так как в регионе сохраняется чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.

Напомним, в селе Воскресеновка Спасского района сгорело 10 домов. В село Ижевское на тушение пожара прибыл вертолет МЧС.