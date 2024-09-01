В сети появилось видео перехвата украинского БПЛА над Рязанской областью

Всего над территорией региона сбили восемь украинских БПЛА.

В Рязанской области засняли на видео предполагаемый момент уничтожения беспилотника ВСУ. Кадры опубликовали в воскресенье, 1 сентября, в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

По словам автора поста, беспилотник сбили около ресторана быстрого питания «Вкусно и точка».

Напомним, в небе над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Губернатор региона Павел Малков сообщал, что пострадавших нет.

В Минобороны назвали число БПЛА, сбитых над Рязанской областью.