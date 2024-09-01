Минобороны: над Рязанской областью уничтожили восемь украинских БПЛА

Всего над российскими регионами уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа.

Ночью в воскресенье, 1 сентября, в небе над Рязанской областью уничтожили восемь украинских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО над российскими регионами уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа. Над Курской областью сбили 46 дронов, над Брянской областью — 34, над Воронежской областью — 28, над Белгородской областью — 14.

Кроме того, два беспилотника уничтожили над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над Калужской областью, четыре — над Липецкой областью, три — над Тульской областью, по два БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Напомним, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что регион пытались атаковать беспилотники. Пострадавших нет. Информация о наличии материального ущерба уточняется.