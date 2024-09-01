В небе над Рязанской областью сбили беспилотники
По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших после атаки на область нет. Информация о наличии материального ущерба уточняется.
Ночью в воскресенье, 1 сентября, в небе над Рязанской областью средства ПВО сбили беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.
По его словам, пострадавших после атаки на область нет. Информация о наличии материального ущерба уточняется.
Количество сбитых БПЛА Малков не указал.
Позже в Минобороны назвали количество беспилотников, сбитых в Рязанской области.