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В небе над Рязанской областью сбили беспилотники
По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших после атаки на область нет. Информация о наличии материального ущерба уточняется.

Ночью в воскресенье, 1 сентября, в небе над Рязанской областью средства ПВО сбили беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его словам, пострадавших после атаки на область нет. Информация о наличии материального ущерба уточняется.

Количество сбитых БПЛА Малков не указал.

Позже в Минобороны назвали количество беспилотников, сбитых в Рязанской области.