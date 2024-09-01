В небе над Рязанской областью сбили беспилотники

По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших после атаки на область нет. Информация о наличии материального ущерба уточняется.

Ночью в воскресенье, 1 сентября, в небе над Рязанской областью средства ПВО сбили беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его словам, пострадавших после атаки на область нет. Информация о наличии материального ущерба уточняется.

Количество сбитых БПЛА Малков не указал.

Позже в Минобороны назвали количество беспилотников, сбитых в Рязанской области.