Ручей Быстрец в Рязани снова покраснел

Местные жители отметили химический запах, исходящий от воды. Некоторые рассказали, что рядом с ручьем и в ближайших от него домах трудно дышать.

Ручей Быстрец в Кальном снова покраснел. Об этом сообщили рязанцы в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

К вечеру 1 августа ручей посинел. Местные жители отметили химический запах в течение дня, исходящий от воды. Некоторые рассказали, что рядом с ручьем и в ближайших от него домах трудно дышать.

«Несколько раз в течение дня сливают в ручей Быстрец мазут. От этого погибли утки и утята. Ручей находится выше водозабора реки Оки. То есть люди пьют и моются этой водой», — написал комментатор.

Напомним, в мае ручей Быстрец уже становился ярко-красным.

В июле рязанцы жаловались на запах бензина в водоеме.

После министерство природопользования рассказало РЗН. Инфо, что проверило воду в ручье Быстрец.