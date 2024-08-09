ФАС нашла нарушения при установлении тарифов за вывоз мусора в Рязанской области

Помимо Рязанской области, нарушения требований законодательства при установлении тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами зафиксировали в 22 регионах страны.

ФАС нашла нарушения при установлении тарифов за вывоз мусора в Рязанской области. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Помимо Рязанской области, нарушения требований законодательства при установлении тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами зафиксировали в 22 регионах страны: это республики Чувашия, Бурятия, Чечня, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Саратовская, Орловская, Кемеровская, Смоленская, Калининградская, Тульская, Оренбургская, Костромская, Пермская, Омская и Курганская области, Забайкальский, Хабаровский, Краснодарский и Красноярский край.

Общая сумма экономически необоснованных средств в тарифах за 2023 год составила почти 4,5 млрд рублей.

Отмечается, что ФАС в Рязанской области остановили плановый рост тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами со второго полугодия 2024 года на 1,8%.

Ранее губернатор региона Павел Малков возмутился выборочной уборке мусора в Рязани. Он назвал ее выборочной. На его критику ответил региональный оператор по вывозу мусора.