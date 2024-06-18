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Малков возмутился выборочной уборке мусора в Рязани
Об этом глава региона заявил на заседании облправительства.

Во вторник, 18 июня, на заседании правительства Павел Малков возмутился выборочной уборке мусора от «Эко-Пронска» в Рязани.

Губернатор рассказал, что 17 июня видел «аккуратную выборочную уборку мусора из контейнеров» на улице Карла Маркса.

«В очередной раз вижу своими глазами, что регоператор не заинтересован в том, чтобы город был чистым. Они вычистили пару контейнеров, а мусор в двух других баках и около них даже не забрали, не посмотрели в его сторону», — отметил Малков.

Мэр Рязани Виталий Артемов подчеркнул, что уже не раз вместе с Госжилинспекцией указывали «Эко-Пронску» на уборку мусора на контейнерной площадке после очистки баков. «Приходится их постоянно пинать», — добавил Артемов.

Малков отметил, что раньше регоператор убирал все, а потом произошло смещение приоритетов. Губернатор попросил подключиться к этому вопросу министерства и прокуратуру. Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев добавил, что поручения уже даны.

«По нашим материалам федеральная антимонопольная служба уже оценивает деятельность „Эко-Пронска“ на предмет картельного сговора (неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене, — прим.ред.)», — подчеркнул Коданев.