«Эко-Пронск» ответил на критику Малкова из-за «выборочной» уборки мусора в Рязани

Регоператор обратится к областному прокурору Дмитрию Коданеву с просьбой организовать проверку по данному факту.

«Эко-Пронск» ответил на критику Малкова из-за «выборочной» уборки мусора в Рязани. Комментарий появился в официальной группе регоператора «Вконтакте».

В сообщении указано, что речь шла о месте накопления отходов на улице Карла Маркса.

«В этой локации находятся 2 контейнерные площадки. На первой находятся два бака под боковой загруз, а на второй — два бака под задний загруз (так называемые „евробаки“). Есть также небольшой и не соответствующий требованиям отсек под крупногабаритные отходы. Таким образом, в данном месте накопления отходов находятся фактически три контейнерные площадки. Одна из них узаконенная (она принадлежит управляющей компании „ООО Молодежный“), а две другие контейнерные площадки расположены там, что называется, на птичьих правах. Причина такого положения дел проста: органы местного самоуправления до сих пор не внесли их в Реестр накопления отходов», — написали в посте.

Регоператор отметил, что несмотря на это все эти три контейнерных площадки регулярно убираются их перевозчиками.

«К сожалению, „разношерстность“ контейнерного парка приводит к тому, что наши перевозчики вынуждены направлять сюда целых три единицы разной техники: одну машину с боковым загрузом, одну машину с задним загрузом, и, вдобавок — специализированную машину для подбора крупногабаритных отходов. Мы понимаем, что при таком положении дел перевозчики несут дополнительные расходы, но, к сожалению, позиция администрации города Рязани в части выполнения своих прямых обязанностей остается неизменной. Вопросы не решаются годами. Фактически происходит перекладывание ответственности на регионального оператора», — добавил «Эко-Пронск»,

Региональный оператор обратится к областному прокурору Дмитрию Коданеву с просьбой организовать проверку по данному факту.

Напомним, накануне Павел Малков раскритиковал уборку города от мусора. Он заявил, что она ведет выборочно.