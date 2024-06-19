Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
24°
Чтв, 20
25°
Птн, 21
21°
ЦБ USD 82.63 -4.41 20/06
ЦБ EUR 89.09 -4.21 20/06
Нал. USD 80.00 / 150.00 19/06 17:55
Нал. EUR 85.00 / 155.00 19/06 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
3 118
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
5 392
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
9 437
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
10 485
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Эко-Пронск» ответил на критику Малкова из-за «выборочной» уборки мусора в Рязани
Регоператор обратится к областному прокурору Дмитрию Коданеву с просьбой организовать проверку по данному факту.

«Эко-Пронск» ответил на критику Малкова из-за «выборочной» уборки мусора в Рязани. Комментарий появился в официальной группе регоператора «Вконтакте».

В сообщении указано, что речь шла о месте накопления отходов на улице Карла Маркса.

«В этой локации находятся 2 контейнерные площадки. На первой находятся два бака под боковой загруз, а на второй — два бака под задний загруз (так называемые „евробаки“). Есть также небольшой и не соответствующий требованиям отсек под крупногабаритные отходы. Таким образом, в данном месте накопления отходов находятся фактически три контейнерные площадки. Одна из них узаконенная (она принадлежит управляющей компании „ООО Молодежный“), а две другие контейнерные площадки расположены там, что называется, на птичьих правах. Причина такого положения дел проста: органы местного самоуправления до сих пор не внесли их в Реестр накопления отходов», — написали в посте.

Регоператор отметил, что несмотря на это все эти три контейнерных площадки регулярно убираются их перевозчиками.

«К сожалению, „разношерстность“ контейнерного парка приводит к тому, что наши перевозчики вынуждены направлять сюда целых три единицы разной техники: одну машину с боковым загрузом, одну машину с задним загрузом, и, вдобавок — специализированную машину для подбора крупногабаритных отходов. Мы понимаем, что при таком положении дел перевозчики несут дополнительные расходы, но, к сожалению, позиция администрации города Рязани в части выполнения своих прямых обязанностей остается неизменной. Вопросы не решаются годами. Фактически происходит перекладывание ответственности на регионального оператора», — добавил «Эко-Пронск»,

Региональный оператор обратится к областному прокурору Дмитрию Коданеву с просьбой организовать проверку по данному факту.

Напомним, накануне Павел Малков раскритиковал уборку города от мусора. Он заявил, что она ведет выборочно.