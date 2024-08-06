В Рязани нашли подрядчика для благоустройства гимназии № 2

Работы выполнят до 30 сентября 2024 года.

В Рязани нашли подрядчика на выполнение работ по благоустройству и озеленению гимназии № 2 на улице Соборной. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В аукционе принимали участие три организации. Две из них отказались или уклонились от контракта. Договор заключили с ООО «Фасадстройсервис». Цена контракта — 28 миллионов 932 тысячи 204 рубля. Работы выполнят до 30 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что подрядчик разберет и восстановит асфальтобетонное покрытие и брусчатку на тротуаре, уложит канализационные и ливневые трубы, заменит ливневки, посеет газоны, сделает проезды для машин и пожарные проезды.

Подрядная организация демонтирует теплотрассы, установит спортивное оборудование и тренажеры, ворота с баскетбольным щитом, волейбольную сетку, скамью для пресса, гимнастическую и парковую скамью, урны и велопарковку.

Также напомним, что родители учеников гимназии № 2 сообщили редакции РЗН. Инфо, что сдача здания школы на улице Соборной перенесена на 2025 год.