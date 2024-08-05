Рязанская мэрия рассказала, когда откроются туалеты на Лыбедском бульваре

Ранее горожане возмутились тем, что туалеты на бульваре не работают.

Рязанцы возмутились в комментариях под постом Telegram-канала губернатора Павла Малкова, что туалеты на Лыбедском бульваре не работают.

Мэрия ответила, что туалетные модули еще не подключены к коммуникациям, городские службы занимаются этим вопросом. Открыть туалеты планируют ко Дню города.

Напомним, на Лыбедском бульваре в Рязани открылся скейт-парк. Корреспондент РЗН. Инфо побывал там.