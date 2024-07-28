На Лыбедском бульваре в Рязани открылся скейт-парк

Церемония открытия состоялась в рамках фестиваля «Все сюда». По словам Малкова, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» территория Лыбедского бульвара преобразилась. Появился парк экстремальных видов спорта, площадка для ОФП и для игровых видов спорта, велосипедные и пешеходные дорожки.

На Лыбедском бульваре открылся скейт-парк. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

Церемония открытия состоялась в рамках фестиваля «Все сюда». Как сказал губернатор, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» территория Лыбедского бульвара преобразилась. Появился парк экстремальных видов спорта, площадка для ОФП и для игровых видов спорта, велосипедные и пешеходные дорожки.

Малков напомнил жителям, что фестиваль на Лыбедском бульваре продолжается.

«Рязанцев ждет насыщенная программа: спортивные турниры, показательные выступления спортсменов, танцевальные выступления, футбольные просмотры в ПФК ЦСКА и встречи с чемпионами. Работают интерактивные площадки, фотозоны, лекторий Движения Первых и мобильный Центр здоровья. Можно сдать нормативы ГТО», — написал Малков.

Он добавил, что фестиваль завершится большим концертом.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова

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