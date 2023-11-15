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«Новая газета»: директора рязанского дворца культуры и искусства освободили от должности

Директора рязанского дворца культуры и искусства освободили от должности. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным газеты, увольнение Николая Панина может быть связано со срывом проходящего во дворце ремонта.

Напомним, дворец находится в бывшем здании ДК птицеводов на окраине Рязани — улице Зафабричной в Московском районе. Реставрация стартовала в этом году. Ее первый этап должен был завершится 20 ноября 2023 года, а второй — осенью 2024-го. Общая стоимость работ более 400 миллионов рублей.

Отмечается, что Николай Панин больше известен, как бывший руководитель областной филармонии, которую он возглавлял много лет. После увольнения оттуда он возглавлял городской дворец культуры в Коломне. В Рязань его вернул и трудоустроил уже бывший вице-губернатор Игорь Греков.

Напомним, накануне коллективу областной филармонии представили нового руководителя.

Фото: «Медиарязань».