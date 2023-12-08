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Почти месяц экс-директор областного Дворца культуры Птицеводов Николай Панин пытается разобраться с причинами своего увольнения
Николай Панин через сайт обратился к губернатору Павлу Малкову с просьбой встретиться и выслушать его.

Почти месяц экс-директор областного Дворца культуры Птицеводов Николай Панин пытается разобраться с причинами своего увольнения. Как сообщил он редакции, ему до сих пор не пояснили, за что расторгли с ним трудовой договор.

15 ноября заслуженного работника культуры России, почетного работника общего образования России, обладателя гранта Президента вызвали в региональное министерство культуры, где и.о. замминистра Елена Солохина и еще одна замминистра Наталья Стародубцева, ничего не объяснив и пряча глаза, сообщили об увольнении. Причину назвать они не захотели. На вопрос Николая Панина, есть ли к нему претензии, как к руководителю, чиновницы ответили, что претензий нет.

Замминистра предложили Николаю Панину написать заявление по соглашению сторон или по статье 278 пункт 2 (без объяснения причин). Как вспоминает Панин, он попросил чиновников дать ему хотя бы 15 минут, чтобы прийти в себя и подумать, но ему отказали со словами «решение надо принять прямо сейчас».

Прямо в кабинете был составлен акт, Николая Панина уволили без объяснения причин.

«Не предупредили, не поговорили по-человечески, ничего не объяснили», — рассказал Николай Панин редакции. «Понять невозможно, чем руководствовался этот человек (Елена Солохина — прим.ред.), подписывая приказ, когда в стране кадровый голод,".

Николай Панин позвонил курирующему сферу культуры области зампреду правительства Артему Никитину. Тот сообщил, что не имеет к увольнению Панина никакого отношения, вопросы необходимо задавать в минкульт. Сейчас Николай Панин пытается записаться на прием к губернатору.

С момента начала работы в ДК Птицеводов Николая Панина регулярно отмечали премиями, последнюю на этом посту он получил за три дня до увольнения при чем со 100% выполнением. Это косвенно показывает, что уволить его решили внезапно и одним днем.

Николай Панин через сайт обратился к губернатору Павлу Малкову с просьбой встретиться и выслушать его.

Напомним, Николай Панин знаком рязанцам как директор рязанской филармонии. Он занимал эту должность с 1999 по 2011 гг