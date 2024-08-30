Минтранс намерен вновь реконструировать Солотчинский мост

Напомним, последний раз его ремонтировали в 2019 году. Продолжаются судебные разбирательства с подрядчиком.

Министерство транспорта и автомобильных дорог вновь намерено реконструировать Солотчинский мост. Об этом стало известно в комментариях к постам губернатора Павла Малкова.

Отвечая на вопросы рязанцев о состоянии моста через Оку, минтранс анонсировал его реконструкцию. В комментарии добавили, что до момента ее проведения сооружение обещают поддерживать в проезжем состоянии.

«По мере необходимости проводим заделку аварийных выбоин», — отметили в министерстве.

Напомним, последнюю реконструкцию завершили в 2019 году. По ней продолжаются судебные разбирательства с подрядчиком.

Как отмечал министр транспорта и автодорог Рязанской области Павел Супрун, Солотчинский мост необходимо закрыть до 2029 года.

Малков также заявил, что мост через Оку в Рязани сможет проработать максимум семь лет.