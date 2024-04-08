Супрун: Солотчинский мост необходимо закрыть до 2029 года

Министерство транспорта опирается на мнение экспертов.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун рассказал редакции РЗН. инфо о том, что Солотчинский мост необходимо закрыть до 2029 года.

Как отметил Супрун, министерство опирается на мнение экспертов, которые каждый год подтверждают, что Солотчинский мост необходимо закрыть до 2029 года.

«Экспертом для нас выступают проектные институты, которые занимаются такого рода изысканиями. Они могут оценить изношенность различных элементов, возможный срок эксплуатации. Мы в свое время обратились к такой организации ООО НИЦ „Мосты“. В 2022 году специалисты установили, что мост прослужит 5-7 лет и они же подтвердили это в 2023 году. Тогда мы повторно обратились к ним, так как могут ежегодно происходить изменения, которые сложно спрогнозировать на несколько лет вперед. Поэтому необходимо строительство нового моста к концу 2028 года», — отметил Супрун.

Кроме того, Супрун подчеркнул, что на сегодняшний момент заменить покрытие на Солотчинском мосту не представляется возможным, исходя из технологий строительства подобных сооружений в 1970 х годах.

«Основанием для дорожного покрытия является гидрофобный бетон, который при механическом воздействии на него мог повлечь к разрушению низлежащих конструкций. Потом процесс может быть не управляем. Главная задача на сегодня — обеспечить бесперебойный и безопасный проезд. Поэтому мы заделываем возникающие ежесуточно ямы», — заключил министр.

Напомним, Малков заявлял, что мост прослужит до 2029 года.