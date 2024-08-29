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У Новопавловской рощи в Рязани оборудуют две парковки
Подрядчик должен будет обустроить две парковки для автомобилей с асфальтобетонным покрытием. Также там установят бордюры. Кроме парковок, подрядчик должен будет подготовить почву и засеять ее газоном трех типов — партерным, обыкновенным и мавританским. Последний обычно нужно косить всего лишь раз в год, кроме того мавританский газон похож на луг с целым набором полевых цветов.

У Новопавловской рощи в Рязани обустроят две парковки. Начальная цена тендера на сайте госзакупок — два миллиона 376 тысяч 680 рублей.

В документах указано, что подрядчик должен будет обустроить две парковки для автомобилей с асфальтобетонным покрытием. Также там установят бордюры.

Кроме парковок, подрядчик должен будет подготовить почву и засеять ее газоном трех типов — партерным, обыкновенным и мавританским. Последний обычно нужно косить всего лишь раз в год, кроме того мавританский газон похож на луг с целым набором полевых цветов.

Заказчик — горадминистрация Рязани. Работы выполнят до 30 сентября.

Напомним, в феврале стало известно о благоустройстве Новопавловской рощи за 29,1 миллиона рублей. В парке планировалось установить качели, игровой комплекс «Геометрия», фигуры для лазания «Сопка», информационный стенда, 23 скамейки «Лонг» со спинкой, урны и другие объекты.

Позднее на благоустройство дополнительно выделили 15 миллионов рублей на озеленение и земляные работы на территории.

В общей сложности на парк потратят 46,6 миллиона рублей.