В Рязани благоустроят Новопавловскую рощу за 29,1 миллиона рублей

Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

В Рязани благоустроят Новопавловскую рощу за 29,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

Управление энергетики и ЖКХ Рязани заплатит подрядчику 29 млн 115 тысяч 415 рублей за установку качелей, игрового комплекса «Геометрия», фигуры для лазания «Сопка», информационного стенда, 23 скамей «Лонг» со спинкой и урн.

Помимо этого, рабочие поставят тумбу, горку, вертикальное кольцо, барьер балансир, искусственное препятствие, дорожку и пеньки, урну для собак, сцену из лиственницы с подсветкой, скамьи из того же материала, пару ворот для мини футбола, 32 секции 3D ограждения (ограждение для футбольного мини-поля, — прим.ред.), сто металлических решетчатых панелей для ограждения спортплощадок.

В парке также появятся 49 световых опор с фонарями, асфальтированные пешеходные дорожки и видеокамеры, повалят 70 старых деревьев с корчевкой пней.

Работы планируется выполнить до 16 августа.