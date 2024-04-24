В Рязани на благоустройство Новопавловской рощи выделили еще 15 миллионов рублей

В Новопавловской роще озеленят территорию, уберут поросли тополя и ивы, обрежут кроны деревьев, очистят прибрежную полосу. Также демонтируют опоры контактной сети и установят светильники.

В Рязани на благоустройство Новопавловской рощи выделили еще 15 миллионов 166 тысяч 514 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Как указано в документах, подрядчик установит четыре баскетбольных щита, расчистит территорию от кустарников, спилит деревья.

Кроме того, в Новопавловской роще озеленят территорию, уберут поросли тополя и ивы, обрежут кроны деревьев, очистят прибрежную полосу. Также демонтируют опоры контактной сети и установят светильники.

Заказчик — управление энергетики и ЖКХ горадминистрации.

Работы должны выполнить по 16 августа 2024 года.

Ранее на благоустройство Новопавловской рощи выделили 29,1 миллиона рублей. Позже рязанская мэрия сообщала, что в 2024 году оборудуют четыре площадки для выгула собак, в том числе в Новопавловской роще.