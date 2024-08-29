Рязанские ветеринары выяснили, что уток на Черезовских прудах убили

Пробы воды и два утиных трупа направили в ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория». Там мертвых птиц проверили на грипп и болезнь Ньюкасла — инфекционных заболеваний не нашли. Также провели вскрытие.

Рязанские ветеринары выяснили, что уток на Черезовских прудах убили. О лабораторных исследованиях РЗН. Инфо рассказали в ГУ ветеринарии по региону.

Пробы воды и два утиных трупа направили в ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория». Там мертвых птиц проверили на грипп и болезнь Ньюкасла — инфекционных заболеваний не нашли. Также провели вскрытие.

«При обследовании трупов установлено, что смерть птицы наступила на фоне повреждения спинного мозга и отказа жизненно важных центров из-за перелома шейных позвонков», — написали в ведомстве.

Кроме того, в воде на Черезовских прудах нашли превышение концентраций бактерий, связанных с фекалиями. Это бактерия «Е coil» и «общие колиформные бактерии». В открытых источниках указано, что их превышение в водоеме можно найти, если вода контактирует с человеческими отходами жизнедеятельности. В управлении добавили, что остальные 10 утиных трупов сожгли. Место, где нашли птиц, продезинфицировано.

Напомним, в конце июля рязанцы рассказали о полусотне мертвых утках на Черезовских прудах.

В этот же день управление ветеринарии выехало на место и отобрали у мертвых птиц пробы и направили их в лабораторию.

Горадминистрация сообщала РЗН. Инфо, что в пруду Серая шейка на улице Новоселов погибло 13 уток, а не 50, как рязанцы утверждали ранее.