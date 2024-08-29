Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
26°
Птн, 30
27°
Сбт, 31
29°
ЦБ USD 91.44 -0.04 29/08
ЦБ EUR 102.08 -0.21 29/08
Нал. USD 90.75 / 91.00 29/08 17:00
Нал. EUR 100.50 / 101.10 29/08 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
1 583
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
12 026
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
8 149
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
11 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские ветеринары выяснили, что уток на Черезовских прудах убили
Пробы воды и два утиных трупа направили в ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория». Там мертвых птиц проверили на грипп и болезнь Ньюкасла — инфекционных заболеваний не нашли. Также провели вскрытие.

Рязанские ветеринары выяснили, что уток на Черезовских прудах убили. О лабораторных исследованиях РЗН. Инфо рассказали в ГУ ветеринарии по региону.

Пробы воды и два утиных трупа направили в ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория». Там мертвых птиц проверили на грипп и болезнь Ньюкасла — инфекционных заболеваний не нашли. Также провели вскрытие.

«При обследовании трупов установлено, что смерть птицы наступила на фоне повреждения спинного мозга и отказа жизненно важных центров из-за перелома шейных позвонков», — написали в ведомстве.

Кроме того, в воде на Черезовских прудах нашли превышение концентраций бактерий, связанных с фекалиями. Это бактерия «Е coil» и «общие колиформные бактерии». В открытых источниках указано, что их превышение в водоеме можно найти, если вода контактирует с человеческими отходами жизнедеятельности. В управлении добавили, что остальные 10 утиных трупов сожгли. Место, где нашли птиц, продезинфицировано.

Напомним, в конце июля рязанцы рассказали о полусотне мертвых утках на Черезовских прудах.

В этот же день управление ветеринарии выехало на место и отобрали у мертвых птиц пробы и направили их в лабораторию.

Горадминистрация сообщала РЗН. Инфо, что в пруду Серая шейка на улице Новоселов погибло 13 уток, а не 50, как рязанцы утверждали ранее.