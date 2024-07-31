В Управлении ветеринарии рассказали о мертвых утках в Черезовских прудах
Отмечается, что отобрали у птиц пробы и направили их в лабораторию.
В Управлении ветеринарии рассказали о мертвых утках в Черезовских прудах. Пост появился в официальном сообществе учреждения «ВКонтакте».
Отмечается, что отобрали у птиц пробы и направили их в лабораторию.
Все найденные трупы утилизировали.
Кроме того, для исследования отобрали пробы воды.
Напомним, ранее рязанцы сообщили о мертвых утках в Черезовских прудах.