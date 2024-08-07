Рязанская мэрия: на Черезовских прудах погибло 13 уток

Результатов о причинах смерти еще нет.

Горадминистрация сообщила, что в пруду Серая шейка на улице Новоселов погибло 13 уток, а не 50, как рязанцы утверждали ранее. Об этом РЗН. Инфо рассказали в ведомстве.

В управлении ветеринарии рассказали о мертвых утках в Черезовских прудах, поделившись, что у птиц отобрали пробы и направили их в ветлабораторию.

Мэрия уточнила, что результатов исследований еще нет.

Напомним, 31 июля рязанцы рассказали о мертвых утках в Черезовском пруду. По их словам, мертвых птиц в пруду было «под 50 штук».