Рязанский суд оставил под стражей экс-замначальника угрозыска Виталия Цыплакова

Заседание состоялось во вторник, 2 июля.

Во вторник, 2 июля, в Советском суде Рязани рассмотрели меру пресечения подозреваемому в убийстве Сергея Пинтелина на охоте в Сапожковском районе. Суд оставил экс-замначальника угрозыска Виталия Цыплакова под стражей. На заседании побывал корреспондент РЗН. инфо.

Прокуратура и следственный комитет просили продлить содержание в СИЗО Цыплакову до 2 сентября.

Защита, в свою очередь, попросила приобщить ходатайство о переквалификации уголовного дела с «Умышленного преступления» на «Действие по неосторожности» и провести допрос Цыплакова.

«16 мая Цыплаков выезжал на место происшествия. На настоящее время протокол до сих пор не изготовлен. Цыплаков активно взаимодействует со следствием», — отметил адвокат.

Также защита подчеркнула, что нет доказательств, что именно пуля Цыплакова попала в Пинтелина.

«Там было не менее 10 выстрелов, из них только четыре обвиняемого. Говорить, что Цыплаков убил, неуместно», — добавил адвокат.

В суде Цыплаков извинился перед потерпевшей стороной. Он сказал, что согласен возмещать моральный и материальный ущерб и постарается «всячески загладить вину». Сторона защиты попросила отправить подозреваемого под домашний арест.

Мать убитого Сергея Пинтелина не поверила в искренность Цыплакова, обвинила его в намеренном убийстве сына, и настаивала на продлении содержания в СИЗО.

Суд оставил Цыплакова под стражей до 2 сентября.

Напомним, в феврале 2024 года в Рязанской области на охоте пропал 47-летний Сергей Пинтелин.

В мае стало известно, что подозреваемым по делу об убийстве и незаконной охоте обвинили Цыплакова.

Позднее подозреваемый рассказал о подробностях преступления и показал следствию, как застрелил Пинтелина.