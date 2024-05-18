Цыплаков показал, как застрелил на охоте рязанца Пинтелина

Кадры продемонстировали во время программы «Вести. Дежурная часть».

Бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков показал, как застрелил Сергея Пинтелина. Кадры следственного эксперимента показаны во время программы «Вести. Дежурная часть».

Программа вышла в субботу, 18 мая.

В сюжете показаны кадры эксперимента, на котором Цыплаков рассказал о самом процессе убийства. Также он поделился, что тело Пинтелина увезли на санках и закопали. Журналист Андрей Ивлев продемонстировал место, где был найден труп рязанца.

«На этой неделе произошла развязка громкой и таинственной истории, случившейся на охоте в Рязанской области в феврале. Четверо мужчин, среди которых были на тот момент действующий и бывший полицейский, ушли в лес. Вернулись только трое. Следователи заподозрили их в убийстве, всех арестовали. Но фигуранты не признавались, да и тела погибшего не было. Силовики прочесывали рязанские леса и 16 мая нашли главную улику. А сотрудники СКР выслушали признание вероятного убийцы», — указано в анонсе сюжета.