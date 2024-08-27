Рязанский суд продлил домашний арест фигуранту дела об убийстве Пинтелина

Отмечается, что суд продлил Петину содержание под домашним арестом на месяц, до 27 сентября.

Во вторник, 27 августа, Советский районный суд продлил домашний арест одному из фигурантов дела об убийстве Сергея Пинтелина на охоте Сергею Петину. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд продлил Петину содержание под домашним арестом на месяц, до 27 сентября.

Следственный комитет и прокуратура на прошлых заседаниях отмечали, что в ходе незаконной охоты Сергей Петин с группой лиц добыл одного лося и причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей. Также он, достоверно зная о совершенном убийстве, хотел помочь экс-замначальнику угрозыска Виталию Цыплакову избежать уголовной ответственности и скрыл следы преступления. Вместе с подозреваемым в убийстве Петин переместил труп в неустановленное место.

В мае Советский райсуд отпустил Петина из СИЗО под домашний арест. Следком на заседании сообщил, что мужчина обвиняется по трем преступлениям, по одному из которых ему грозит максимально до пяти лет лишения свободы. Также следователь отметил, что Петин принимал меры по сокрытию следов убийства и помогал скрыть преступление другим участникам. Но он признал вину и стал активно сотрудничать со следствием. Поэтому следком ходатайствовал изменить меру пресечения под домашний арест.

Все материалы об убийстве Сергея Пинтелина можно прочитать в сюжете.