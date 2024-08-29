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Нижний городской парк в Рязани откроется в сентябре
Пространство войдет в большой пешеходный маршрут.

Нижний городской парк в Рязани откроется в сентябре. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил губернатор Павел Малков.

Политик заявил, что ранее благоустройство планировали успеть завершить к 30 августа, однако из-за большого объема работ это сделать не удается. Теперь парк намерены открыть до 30 сентября.

«Получается очень здорово. Со стороны улицы Ленина сохраним парковую зону, а со стороны Садовой — сделаем более активную — с детскими и спортивными площадками», — подчеркнул Малков.

Он рассказал, что ранее в парке было все «подзаброшено, неясные тени людей пробирались в потемках».

«Подождите еще немного, получается красиво. Парк войдет в большой пешеходный маршрут», — отметил глава региона.

Он также заявил, что перед прямым эфиром получил 1,5 тысячи комментариев.

«Видно, что нет равнодушия. Все вопросы, которые не успели озвучить, отработаем. Соответствующие поручения уже дал профильным министерствам и ведомствам», — заключил Малков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем городском парке оборудуют восьмиметровый игровой комплекс.

В мае губернатор рассказывал, что основной объем работ в Нижнем парке завершат ко Дню города.