В Рязани в Нижнем городском парке оборудуют восьмиметровый игровой комплекс

Работы выполнят до 2 декабря 2024 года.

В Нижнем городском парке установят восьмиметровый детский игровой комплекс, ограждения и покрытие для спортплощадок. Начальная цена тендера на госзакупках — 65 миллионов 998 тысяч 363 рубля.

Согласно документам, подрядчику нужно будет выполнить устройство ограждений вдоль улиц Ленина и Садовой, металлических ворот, а также покрытий для спортплощадок и беговых дорожек.

Кроме того, он установит детский игровой многофункциональный комплекс «индивидуального изготовления» высотой не выше 8,7 метров. Это модульная конструкция, у которой две башни разной высоты с горками для детей от 7 до 14 лет. Башни должны соединяться надземным переходом, под которым будут оборудованы игровые сети для лазания.

Заказчик — управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы выполнят до 2 декабря 2024 года.

В мае губернатор рассказывал, что основной объем работ в Нижнем парке завершат ко Дню города.

В парке планировали высадить клумбы у главного входа, благоустроить и озеленить территорию, установить малую архитектурную форму «Дворянский мост», видеонаблюдение и светозвуковое сопровождение, 21 опору со светильником, 95 парковых опор в комплекте с закладной деталью и светильником, 24 светильника, три осветительных комплекса, 27 скамеек и урн.

Фото — сервис «2ГИС». Подобный игровой комплекс «Башни» установлен в Москве.