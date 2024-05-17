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Малков: основной объем работ в Нижнем парке завершат ко Дню города
Глава региона осмотрел объекты благоустройства и общественные пространства Рязани, включенные в «Большой пешеходный маршрут». На месте он обсудил ход проводимых на объектах работ, дальнейшие планы и предложения по обновлению этих территорий.

Основной объем работ в рязанском Нижнем городском парке завершат ко Дню города. Об этом на выездном совещании заявил глава региона Павел Малков.

Чиновник осмотрел объекты благоустройства и общественные пространства Рязани, включенные в «Большой пешеходный маршрут». На месте он обсудил ход проводимых на объектах работ, дальнейшие планы и предложения по обновлению этих территорий.

Малков побывал на Малом шоссе, площади Победы, сквере около вокзала «Рязань-2», осмотрел Лыбедский бульвар, Верхний и Нижний городские парки. В совещании участвовали вице-губернатор Артем Бранов, заместители Председателя Правительства Юлия Швакова и Артем Никитин, министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Роман Шашкин, глава администрации Рязани Виталий Артемов, представители подрядных организаций.

«Постепенно Большой пешеходный маршрут обретает свои черты. Продолжаем обновлять и наполнять смыслом входящие в него городские пространства. В Рязани должно становиться как можно больше точек притяжения, мест для комфортного отдыха и прогулок, занятий спортом», — отметил Малков. Глава региона подчеркнул, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно привести в порядок места, связанные с этой датой, в частности, площадь Победы и прилегающие территории. По его словам, необходимо создать единое пространство от вокзала Рязань-1 до Монумента Победы. Такой проект разрабатывается, его реализация планируется в 2025 году.

Также в Рязани разместят стелу «Город трудовой доблести». Павел Малков осмотрел планируемое место установки — в сквере у вокзала «Рязань-2». Как отметил глава региона, там необходимо серьезно обновить пространство и тоже объединить с другими объектами «Большого пешеходного маршрута», создать в этом месте безбарьерную среду для граждан с ограниченными возможностями здоровья, удобные велосипедные дорожки, тротуары. «Проект будет совершенствоваться, и в ближайшем будущем в Рязани появится новое знаковое место, которое символизирует огромный труд и огромный вклад жителей Рязани и Рязанской области в Победу», — подчеркнул Павел Малков.

На Лыбедском бульваре у стадиона «Спартак» идет строительство спортивных объектов, в том числе памп-трека для велосипедистов. На одном из склонов планируется создать трассу начального уровня для скалолазания. Закончить работы предполагается к осени.

Павел Малков подчеркнул, что Верхний и Нижний городские парки — тоже часть «Большого пешеходного маршрута». Для того, чтобы интегрировать в проект эти пространства, есть планы сделать пешеходной зону на улице Садовая с переходом к цирку и Лыбедскому бульвару. Губернатор отметил, что реконструкция Нижнего городского парка идет полным ходом и уже скоро горожане смогут оценить обновленные площадки. «Основной объем работ в парке завершится к Дню города. Жители смогут прогуляться по обновленному Нижнему городскому парку и лично оценить сделанное», — подчеркнул Малков.