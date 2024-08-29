Малков заявил, что расширение трассы М-5 в Рязани не планируется

Он напомнил о строительстве Южного обхода, который намерены возводить с 2025 по 2028 годы.

Павлел Малков заявил, что расширение трассы М-5 в Рязани не планируется. Об этом губернатор сообщил в четверг, 29 августа, во время прямого эфира.

Глава региона ответил на жалобу рязанцев о заторах на Южной окружной. По его словам, расширение до четырех полос в районе 190-го километра не планируется.

Политик напомнил о строительстве Южного обхода, который намерены возводить с 2025 по 2028 годы. Однако он отметил, что эти планы зависят от федерального финансирования.

Напомним, ранее в сервисе «Яндекс.Карты» появилась трасса будущего Южного обхода Рязани.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов уточнил маршрут, по которому пройдет Южный обход Рязани.