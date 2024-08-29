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Губернатор пообещал открыть зимой гимназию № 2 в Рязани
По ходу реконструкции появлялись «непредвиденные моменты, которые во время проектирования предусмотреть не удалось».

Павел Малков пообещал открыть зимой гимназию № 2 в Рязани. Об этом губернатор заявил во время прямого эфира 29 августа.

Он отметил, что по ходу реконструкции появлялись «какие-то непредвиденные моменты, которые во время проектирования предусмотреть не удалось».

«Осталось совсем немного, в ноябре гимназия будет полностью готова и зимой дети смогут приступить к учебе», — заключил политик.

Напомним, родители учеников гимназии № 2 сообщили редакции РЗН. Инфо, что сдача здания школы на улице Соборной перенесена на 2025 год.

Рязанский Минобр направил запрос в Минкульт России о сроках прекращения ремонта гимназии № 2.