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Рязанский Минобр направил запрос в Минкульт России о сроках прекращения ремонта гимназии № 2
В минобре добавили, что с 1 сентября 2020 года школьники учатся в здании на улице Гагарина, дом № 158, где на данный момент идет капремонт.

Рязанский Минобр направил запрос в Минкульт России о сроках прекращения ремонта гимназии № 2. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как сказали в ведомстве, реставрация ведется по целевой программе «Культура России». Главный распорядитель финансов — Минкульт РФ, куда управление образования и молодежной политики горадминистрации направило запрос по поводу завершения работ в гимназии № 2. Ответ пока не поступил.

В минобре добавили, что с 1 сентября 2020 года школьники учатся в здании на улице Гагарина, дом № 158, где на данный момент идет капремонт.

«В случае невозможности переезда гимназии № 2 в здание на улице Соборной, дом № 5-7, учебный процесс будет продолжен в этом же здании по улице Гагарина, ремонт которого будет завершен до начала нового учебного года», — заключили в ведомстве.

Напомним, родители учеников гимназии № 2 сообщили редакции РЗН. инфо, что сдача здания школы на улице Соборной перенесена на 2025 год.