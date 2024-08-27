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Водителям напомнили о нововведениях на дорогах с 1 сентября
С 1 сентября на дорогах исчезнут замаскированные фотоловушки, в аптечку придется добавить блокнот и инструкцию по оказанию первой помощи. Также увеличатся штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге.

Водителям напомнили о нововведениях на дорогах с 1 сентября. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, с 1 сентября вступят в действие новые правила по установке камер, фиксирующих нарушения ПДД. В частности, в населенных пунктах знаки «Фотовидеофиксация» будут размещаться не менее, чем за 100 м до зоны контроля камерой. Треног и замаскированных фотоловушек на обочинах больше не будет.

Также согласно приказу Минздрава, с 1 сентября меняются требования к составу автомобильной аптечки, в которой теперь должны быть блокнот, карандаш или маркер черного, либо синего цветов, а также инструкция по оказанию первой помощи.

Помимо этого, с 1 сентября увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным участкам дорог. Для физических лиц, являющихся собственниками легковых автомобилей, он составит 3 тысячи рублей.