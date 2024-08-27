Водителям напомнили о нововведениях на дорогах с 1 сентября. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, с 1 сентября вступят в действие новые правила по установке камер, фиксирующих нарушения ПДД. В частности, в населенных пунктах знаки «Фотовидеофиксация» будут размещаться не менее, чем за 100 м до зоны контроля камерой. Треног и замаскированных фотоловушек на обочинах больше не будет.
Также согласно приказу Минздрава, с 1 сентября меняются требования к составу автомобильной аптечки, в которой теперь должны быть блокнот, карандаш или маркер черного, либо синего цветов, а также инструкция по оказанию первой помощи.
Помимо этого, с 1 сентября увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным участкам дорог. Для физических лиц, являющихся собственниками легковых автомобилей, он составит 3 тысячи рублей.