Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
21°
Чтв, 23
16°
Птн, 24
17°
ЦБ USD 90.41 -0.24 22/05
ЦБ EUR 98.3 -0.28 22/05
Нал. USD 86.10 / 99.00 22/05 12:57
Нал. EUR 93.90 / 115.00 22/05 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
Вчера 11:59
1 135
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет -портала «ПроД...
20 мая 2024 15:32
1 824
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
12 266
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
16 085
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минтранс согласовал новые федеральные правила применения дорожных камер в России
Ведомство провело согласование с МВД, региональными властями и бизнесом.

Минтранс согласовал новые федеральные правила применения дорожных камер в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство провело согласование с МВД, региональными властями и бизнесом.

В правилах отказались от норм об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и о дорожных динамических табло — эти положения вызвали наибольшую критику. В документе появилась норма, обязывающая маркировать автомобили, фиксирующие нарушения ПДД, таким образом, чтобы участники движения могли заранее распознать их на дороге.

Документ направят в правительственную подкомиссию на согласование, а затем он пойдет на подпись к премьер-министру, пояснил сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин. Он назвал согласованные правила результатом долгих обсуждений и компромиссов. По его словам, часть вопросов осталась не урегулирована до конца — например, те, что связаны с размещениям и выбором мест установки комплексов, фиксирующих нарушения водителей.