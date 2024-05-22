Минтранс согласовал новые федеральные правила применения дорожных камер в России

Ведомство провело согласование с МВД, региональными властями и бизнесом.

Минтранс согласовал новые федеральные правила применения дорожных камер в России. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Ведомство провело согласование с МВД, региональными властями и бизнесом.

В правилах отказались от норм об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и о дорожных динамических табло — эти положения вызвали наибольшую критику. В документе появилась норма, обязывающая маркировать автомобили, фиксирующие нарушения ПДД, таким образом, чтобы участники движения могли заранее распознать их на дороге.

Документ направят в правительственную подкомиссию на согласование, а затем он пойдет на подпись к премьер-министру, пояснил сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин. Он назвал согласованные правила результатом долгих обсуждений и компромиссов. По его словам, часть вопросов осталась не урегулирована до конца — например, те, что связаны с размещениям и выбором мест установки комплексов, фиксирующих нарушения водителей.