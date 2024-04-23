Минздрав разработал список содержимого школьной аптечки

Требования могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Минздрав разработал список содержимого школьной аптечки. Об этом сообщил «МК».

В состав медицинского чемоданчика должны входить бинты, стерильные салфетки и лейкопластыри, перчатки, жгуты и маски. Нововведение призвано снизить факты смерти и травматизма среди учеников. По мнению специалистов, особенно актуальной мера будет в школах, которые удалены от станций скорой помощи.

В «аптечке быстрого реагирования» также должны быть хирургические ножницы и многоразовое спасательное одеяло.

В то же время уточняется, что школы не обязаны быть оборудованы медкабинетом и иметь в штате врача.

Если документ будет принят, новые требования к комплектации школьных аптечек вступят в силу 1 сентября 2024 года.