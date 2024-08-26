СК возбудил дело о халатности после травмирования ребенка качелями в Рязани

По данным следствия, 12 августа 2024 года на территории игрового комплекса на ребенка упала цепь и крепежный элемент качелей. С травмой головы девочку доставили в медучреждение.

СК возбудил уголовное дело о халатности после травмирования ребенка качелями в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что расследованием занялся железнодорожный МСО. По результатам доследственной проверки по факту травмирования пятилетней девочки на территории детского игрового комплекса в парке «Новопавловская роща» областного центра возбуждено уголовное дело о халатности.

По данным следствия, 12 августа 2024 года на территории игрового комплекса на ребенка упала цепь и крепежный элемент качелей. С травмой головы девочку доставили в медучреждение.

В ходе следствия действиям должностных лиц администрации города Рязани, в обязанности которых входит контроль за техническим состоянием игровой площадки, дадут юридическую оценку.