Рязанский СК проверит обстоятельства травмирования ребенка качелями
Инцидент произошел в парке Новопавловская роща.
Рязанский следственный комитет проверит обстоятельства травмирования ребенка оторвавшимися качелями. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе ведомства.
«По данному факту железнодорожным следственным отделом организовал процессуальную проверку», — написали в пресс-службе.
Напомним, рязанец сообщил, что его дочери оторвавшиеся качели рассекли голову. Инцидент произошел в парке Новопавловская роща.