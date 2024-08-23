В Рязани качели рассекли голову маленькой девочке

Об этом сообщил отец пострадавшей. По его словам, инцидент произошел в понедельник, 19 августа, в парке Новопавловская роща.

В Рязани оторвавшиеся качели рассекли голову маленькой девочке. Об этом сообщил отец пострадавшей в группе «Рязань в курсе» в соцсети.

По его словам, инцидент произошел в понедельник, 19 августа, в парке Новопавловская роща. Во время катания на качелях металлическая цепь оторвалась и ударила девочку в голову.

Ребенка госпитализировали в травмпункт ОКБ, где ей была оказана медицинская помощь.

Рязанец отметил, что написал заявление в полицию.