В Рязани качели рассекли голову маленькой девочке
Об этом сообщил отец пострадавшей. По его словам, инцидент произошел в понедельник, 19 августа, в парке Новопавловская роща.
В Рязани оторвавшиеся качели рассекли голову маленькой девочке. Об этом сообщил отец пострадавшей в группе «Рязань в курсе» в соцсети.
По его словам, инцидент произошел в понедельник, 19 августа, в парке Новопавловская роща. Во время катания на качелях металлическая цепь оторвалась и ударила девочку в голову.
Ребенка госпитализировали в травмпункт ОКБ, где ей была оказана медицинская помощь.
Рязанец отметил, что написал заявление в полицию.