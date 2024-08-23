Baza: ВСУ снова атаковали нефтебазу в Пролетарске

По данным источника канала, украинский беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра в пятницу, 23 августа. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.

ВСУ снова атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить уже несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, украинский беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра в пятницу, 23 августа. По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал.

Напомним, пожар на нефтебазе начался утром 18 августа. На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином. Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров. При тушении нефтебазы пострадал 41 пожарный.