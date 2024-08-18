ВСУ дважды атаковали нефтебазу в Ростовской области

Нефтебаза была атакована около 5 часов утра. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание топлива. Жители города слышали 4-5 взрывов.

В воскресенье, 18 августа, в Ростовской области ВСУ атаковали нефтебазу беспилотниками. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, после первой атаки БПЛА на нефтезавод в Пролетарске загорелось топливо.

Ссылаясь на очевидцев, SHOT пишет, что промбазу атаковали второй раз около пяти часов утра.

«Нефтебаза в Ростовской области была повторно атакована украинским беспилотником во время тушения возгорания сотрудниками МЧС… В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание топлива. Жители города слышали 4-5 взрывов и потом увидели столб дыма и пожар», — говорится в посте.

По предварительным данным канала, пострадавших нет.