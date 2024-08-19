В Пролетарске при тушении нефтебазы пострадал 41 пожарный

В Пролетарске при тушении нефтебазы пострадал 41 пожарный. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По его данным, в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 спасатель. 18 из них госпитализировали, в реанимации сейчас находится пятеро, их перевезут в Ростов.

Местные жители сообщали о повторных взрывах на месте пожара — огонь не могут сбить уже второй день.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре на нефтебазе в Ростовской области пострадали 18 человек.