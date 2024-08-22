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Мэрия: сбитый машиной навигационный стенд в центре Рязани заменить невозможно
В мэрии отметили, что в 2023 году в городе установили 22 навигационные стелы. «Одна из них не пригодна для дальнейшего использования. Заменить ее невозможно», — написали в ведомстве.

Рязанская горадминистрация сообщила РЗН. Инфо о том, что сбитый в январе 2024 года навигационный стенд на улице Ленина невозможно заменить.

В мэрии отметили, что в 2023 году в городе установили 22 навигационные стелы.

«Одна из них не пригодна для дальнейшего использования. Заменить ее невозможно», — написали в ведомстве.

Однако четыре других поврежденных декоративных панели уже заменили. О них говорили рязанцы в июле, феврале и январе.

Напомним, в соцсетях сообщили, что в центре Рязани снесли новый навигационный стенд для пешеходов.

Позднее выяснилось, что в этом виноват водитель, который не справился с управлением, его занесло и машина врезалась в навигационный стенд.