В Рязани сломались туристические указатели, установленные в 2023 году

По информации мэрии, на основания конструкций воздействовали реагенты, а после схода снега покрытие повредилось.

В комментариях Telegram-канала Павла Малкова рязанцы опубликовали фото туристического указателя с торчащими проводами.

Мэрия ответила жителям, что указатели установили зимой 2023 года. На основания конструкций воздействовали реагенты, а после схода снега покрытие повредилось.

Горадминистрация осмотрела все указатели и нашла дефекты. Их устранит подрядчик по гарантии. Также, как уточнило ведомство, туристическую навигацию подключат к электрическим сетям и заменят поврежденные элементы.

Напомним, в Рязани установили туристическую навигацию за 24,7 миллиона. Позже жители показывали, что указатели сломаны.

Фото: из комментариев Telegram-канала Павла Малкова