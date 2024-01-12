Стало известно, как в Рязани сбили новый навигационный стенд
В группе опубликовали видеозапись, на которой видно, как водитель автомобиля не справился с управлением, его занесло и машина врезалась в навигационный стенд.
Стало известно, как в Рязани сбили новый навигационный стенд. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».
В группе опубликовали видеозапись, на которой видно, как водитель автомобиля не справился с управлением, его занесло, и машина врезалась в навигационный стенд.
Ранее появились фото сбитого стенда на улице Ленина.