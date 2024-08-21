На «РМПТС» подали больше десятка исков на 449 миллионов рублей

ООО «РГМЭК» требуют с предприятия самую большую сумму в 257 миллионов 609 тысяч 897 рублей.

На МУП «РМПТС» с начала 2024 года подали 15 исков общей суммой на 449 миллионов 560 тысяч 904 рубля. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Арбитражного суда.

ООО «РГМЭК» требуют самую большую сумму в 257 миллионов 609 тысяч 897 рублей.

Среди остальных истцов есть Дягилевская ТЭЦ, «Ново-Рязанская ТЭЦ», «360 Авиационный ремонтный завод» — они требуют деньги за задолженности по договору и пени.

Также в суд на тепловые сети подали поставщики оборудования и материалов. Например, «Региональное снабжение» требует более 29 миллионов и неустойки за поставку трубной продукции. А рязанское конструкторское бюро «Глобус» потребовало 29,2 миллионов рублей за диспетчерские работы и по автоматизации центрального теплового пункта.

Ранее сообщали, что самым убыточным предприятием за 2023 год стали городские теплосети, сумма их ущерба — 412 миллионов 850 тысяч рублей.

По информации управления ФАС, что именно из-за «недотопов» в мороз выдавали «РМПТС» предписания и штраф — 737 тысяч 500 рублей. Руководитель регионального УФАС добавил, что «РМПТС» полагает, что это «нормальный процесс», но у ведомства другое мнение на этот счет.