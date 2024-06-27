Рязанская УФАС рассказала о причинах штрафов, выписанных на «Эко-Пронск» и «РМПТС»

По словам начальника отдела антимонопольного контроля, «Эко-Пронск» также признали нарушителями в сфере антимонопольного законодательства.

Управление ФАС по Рязанской области рассказала подробности нарушений, после которых «Эко-Пронску» и «РМПТС» выписали штрафы. Информацией поделилась начальник отдела антимонопольного контроля Елена Федорова в четверг, 27 июня.

«Согласно договорам поставки, теплоноситель должен быть установленной температуры. Например, в случае, если температура на улице -21 градус, то температура носителя должна быть 130 градусов. Диспетчер РМПТС задает температуру для носителя 100 градусов. Таких примеров выявили множество», — рассказала начальник антимонопольного контроля.

Федорова отметила, что именно из-за «недотопов» ФАС выдали «РМПТС» предписания и штраф — 737 тысяч 500 рублей. Руководитель регионального УФАС добавил, что «РМПТС» полагает, что это «нормальный процесс», но у ведомства другое мнение на этот счет. По информации УФАС, предприятие оспаривает предписания и штраф в Арбитражном суде.

По словам начальника отдела антимонопольного контроля, «Эко-Пронск» также признали нарушителями в сфере антимонопольного законодательства. В июне-сентябре 2023 года оператору были назначены штрафы общей суммой на один миллион 300 тысяч рублей.

«Мы установили, что больше месяца региональный оператор не вывозил крупногабаритные отходы на некоторых площадках. По мнению „Эко-Пронска“ в том, что услуга по вывозу крупногабаритных отходов не оказана, виноваты жители многоквартирных домов, которые складируют строительные отходы, а также управляющие компании, которые не соблюдают правила содержания площадок. Мы с такой позицией не согласились», — рассказала Елена Федорова.

Как отметила Федорова, с штрафами региональный оператор не согласился и по обоим делам подал обжалования в Арбитражный суд Рязанской области. По одному делу суд согласился с позицией УФАС, по второму процесс еще идет.