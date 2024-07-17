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В 2023 году в Рязани четыре муниципальных предприятия стали убыточными
Их ущерб составил 415,7 миллиона рублей.

В 2023 году в Рязани четыре муниципальных предприятия стали убыточными. Об этом в среду, 17 июля, заявил на комитете гордумы руководитель управления экономического развития горадминистрации Максим Степанов.

Убыточными стали МП «Аварийно-ремонтная служба», МП «Комплекс», МП «КВЦ» и МУП «РМПТС». Всего их ущерб составил 415,7 миллиона рублей. Самым убыточным предприятием стали городские теплосети, сумма их ущерба — 412 миллионов 850 тысяч рублей.

По словам руководителя МУП «РМПТС» Дениса Гаврилова, убыток связан с тем, что отопительный сезон был короче планируемого на 25 дней, из-за чего выручка снизилась на 360 миллионов. Также к причине он отнес суд с Ново-Рязанской ТЭЦ, где решение вынесли не в пользу МУПа.

Как сказал Гаврилов, предприятие через «тарифное регулирование» компенсирует убытки в 2024 году. Рязанцы из-за случившегося больше за тарифы платить не будут, жители «скачок вот этот не увидят», так как коэффициенты при формировании тарифа не превысили.

«Если будут убытки, наша компания должна пойти к регулятору и просить компенсацию к тарифу последующего периода. Мы так и делаем», — заключил Гаврилов.

Главный бухгалтер МП «Комплекс» заявила, что финасово-хозяйственная деятельность бани в Дягилеве из года в год приносит убытки из-за низкой посещаемости. К середине августа предприятие должно предоставить план развития. Замглавы горадминистрации Светлана Горячкина заявила, что в бюджете на 2025 год нужно предусмотреть необходимость субсидирования «Комплекса» из-за социальной значимости.

На заседании комитета добавили, что МП «Аварийно-ремонтная служба» стало убыточным из-за роста затрат на обслуживание домов. По словам депутатов, они подумают, как помочь предприятию.