Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Курской области

Бойцы на своем участке на курском направлении планомерно уничтожают подразделения ВСУ, противник уже остановлен, ситуация находится под контролем.

Российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Он добавил, что бойцы на своем участке на курском направлении планомерно уничтожают подразделения ВСУ, противник уже остановлен, ситуация находится под контролем.

Напомним, утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.