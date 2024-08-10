Рязань готова принять жителей Курской области
В распоряжение губернатора Рязанской области от 20 февраля 2022 года № 55-рг внесли изменения о возможном прибытии жителей Курской области в регион.
В распоряжение губернатора Рязанской области от 20 февраля 2022 года № 55-рг внесли изменения о возможном прибытии жителей Курской области в регион.
Изменения были внесены 8 августа и вступили в силу в тот же день.
Напомним, в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
В Рязани организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.