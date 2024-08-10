Рязань готова принять жителей Курской области

В распоряжение губернатора Рязанской области от 20 февраля 2022 года № 55-рг внесли изменения о возможном прибытии жителей Курской области в регион.

В распоряжение губернатора Рязанской области от 20 февраля 2022 года № 55-рг внесли изменения о возможном прибытии жителей Курской области в регион.

Изменения были внесены 8 августа и вступили в силу в тот же день.

Напомним, в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

В Рязани организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.