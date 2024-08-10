В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции ввели в Белгородской, Курской и Брянской областях с 9 августа. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Режим контртеррористической операции ввели в Белгородской, Курской и Брянской областях с 9 августа. Об этом заявил Национальный антитеррористический комитет, сообщает РИА Новости.
По информации НАК, «киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов страны». Результатом атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение гражданских объектов.
Также госорганы предпринимают дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность жителей, усиливают антитеррористическую защищенность объектов.
Напомним, утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области.