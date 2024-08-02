Новости Рязани за 2 августа 2024 год

При пожаре на улице Бирюзова в Рязани эвакуировали 25 человек

Отмечается, что возгорание случилось в квартире.

При пожаре на улице Бирюзова в Рязани эвакуировали 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Отмечается, что возгорание случилось в квартире. На тушение выезжали 14 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. По данным ведомства, эвакуировали 25 человек, в том числе восемь детей. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ВС России ударили по украинскому аэродрому, где обучались пилоты FPV-дронов

В результате ранили много боевиков ВСУ.

ВС России ударили по украинскому аэродрому в городе Сумы, где обучались пилоты FPV-дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. Отмечается, что нанесли два удара. По его словам, ранили много боевиков ВСУ.

В Клепиковском районе пропал 49-летний мужчина

Отмечается, что с 21 июля 2024 года местонахождение Сергея Якунина неизвестно.

В Клепиковском районе пропал 49-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт». Отмечается, что с 21 июля 2024 года местонахождение Сергея Якунина неизвестно. Он жил в деревне Плишкина Клепиковского района. Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы рыжие с залысинами, глаза голубые. Одежда: камуфляжный костюм. Если вы обладаете какой-либо информацией, звоните по номеру 112.

Рязанские врачи спасли младенца с редкой патологией

Отмечается, что ребенку не было и суток, у него была поражена половина диаметра желудка.

Рязанские врачи спасли младенца с редкой патологией. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Отмечается, что ребенку не было и суток, у него была поражена половина диаметра желудка. Состояние маленького пациента сильной ухудшилось. Рентгенограмма показала воздух в брюшной полости. Это признак перфорации, то есть наличия отверстий на каком-либо участке желудочно-кишечного тракта. Врачи поставили ему тотальный перитонит. По словам заведующего детским хирургическим отделением ОДКБ Олега Ларькина, операция была очень сложной. Младенец уже начал самостоятельно есть.

Опубликована программа празднования Дня города в Рязани

Развлекательные мероприятия состоятся 30 и 31 августа.

Опубликована программа празднования Дня города в Рязани. Афишу опубликовало Управление культуры города. Отмечается, что мероприятия начнутся 30 августа. Они будут объединены уже известными персонажами: Рязанским Косопузом, Забавой Путятишной, Евпатием Коловратом, Авдотьей Рязаночкой. Первый день празднования завершится большим концертом на Лыбедском бульваре — в нем примут участие Ольга Кормухина и Алексей Белов. 31 августа развлечения продолжатся. Рязанцев ждет рыбатлон, гастрономический фестиваль и многое другое. Возрастное ограничение 0+. Подробная афиша мероприятий:

В Омской области после ДТП загорелись фуры

В Омской области после ДТП загорелись фуры. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что один из водителей не успел выбраться из кабины. Он погиб. На место приехали сотрудники МЧС для тушения крупного пожара.

Российские ученые создали соединение, останавливающее развитие опухолей мозга

Полученные данные будут использовать для создания препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека.

Российские ученые создали соединение, останавливающее развитие опухолей мозга. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что в разработке участвовали ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Новосибирского института органической химии имени Ворожцова. По данным издания, глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Продолжительность жизни пациентов после полного курса терапии обычно составляет не более 15 месяцев. Новое соединение способно подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани. Полученные данные будут использовать для создания препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека.

Скончался экс-хоккеист команды «Динамо» Дмитрий Филимонов

Ему было 52 года.

Скончался экс-хоккеист команды «Динамо» Дмитрий Филимонов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Всероссийской хоккейной лиги «Молот» Александра Гулявцева. Спортсмену было 52 года. Причина смерти неизвестна. Отмечается, что Филимонов также был участником сборной СССР по хоккею.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. 3 августа рязанцев приглашают на спектакль-променад «Проспект впечатлений». На биатлонном комплексе «Алмаз» проходит чемпионат России по биатлону «Мастерс», в котором принимают участие спортсмены старше 35 лет. В музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове пройдет праздник «Музыкальное лето». На главной сцене выступит мужской вокальный ансамбль «Куликово поле», город Тула. На центральных локациях Рязани пройдут яркие, веселые, интересные мероприятия — «Семейные выходные». 4 августа в Рязанской области стартует легендарный фестиваль воздухоплавания «Небо России». Организаторы ожидают 35 команд воздухоплавателей со всей страны. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Рязанцы пожаловались на грязь и вонь в автобусах № 7

«Автобусы вообще моет кто-то?» — задается вопросом автор поста.

Рязанцы пожаловались на грязь и вонь в автобусах № 7. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань». "В автобусах № 7 ездить стало невозможно! Воняет мочой и дохлыми мышами. Автобусы вообще моет кто-то?" - написал автор поста.

Россиян предупредили о магнитных бурях в ближайшие выходные

На Солнце снова происходят вспышки, приближающиеся к максимальному классу Х.

Россиян предупредили о магнитных бурях в ближайшие выходные. Об этом сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. На Солнце снова происходят вспышки, приближающиеся к максимальному классу Х. Магнитные бури начнутся ближе к вечеру субботы и будут продолжаться около суток. По словам эксперта, геомагнитное поле стабилизируется в начале новой недели.

В центре Рязани столкнулись две легковушки

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 2 августа, на перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта.

В центре Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН.Инфо. Отмечается, что авария случилась в пятницу, 2 августа, на перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта. Врезались «Лада Калина» и «ВАЗ 2107». Информация о пострадавших не поступала. Проводится проверка.

Мантуров и Малков поучаствовали в праздновании Дня ВДВ в Рязани

Военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», посвященный 94 годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, прошел 2 августа.

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров и Павел Малков поучаствовали в праздновании Дня ВДВ на рязанском стадионе СШОР «Олимпиец». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», посвященный 94 годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, прошел 2 августа. В рамках праздничной программы представлены показательные выступления по рукопашному бою, показаны прыжки с парашютом, эпизод захвата объекта условного противника с применением взрывчатых веществ. Продемонстрирована экипировка воинов-десантников. Память военнослужащих, не вернувшихся с заданий, почтили минутой молчания. На площадке перед стадионом состоялась выставка вооружения и военной техники. Мантуров поздравил всех российских десантников и выразил им благодарность от правительства Российской Федерации. «Сегодня наши десантники отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции. Выполняют штурмовые задачи, участвуют в оборонительных действиях, ставят заслон вражеским диверсионным группам. Делают это профессионально, мужественно и самоотверженно. Наш оборонно-промышленный комплекс делает все возможное, чтобы снабжать десантников современной техникой. Наращивает выпуск боевых бронированных машин, противотанковых и зенитных ракетных комплексов, легкой артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, связи и управления, парашютных систем и беспилотников. Генеральные конструкторы, инженеры и технологи наших предприятий находятся на прямой связи с командирами бригад ВДВ. Это позволяет совершенствовать изделия, улучшать их характеристики, корректировать задачи по перспективным образцам. Эта работа будет продолжаться и усиливаться. Но главная опора Воздушно-десантных войск во все времена — это личный состав. И сегодня от лица Правительства Российской Федерации позвольте выразить искреннюю благодарность всем, кто служил, служит и готовится служить в ВДВ», — сказал Денис Мантуров. Первый Вице-премьер наградил выдающихся десантников государственными наградами. Губернатор Рязанской области Павел Малков, поздравляя военнослужащих, ветеранов и курсантов с Днем ВДВ, подчеркнул: «Сегодня праздник у настоящей элиты нашей армии, солдат и офицеров, которым нет равных, легендарных „войск дяди Васи“ — Василия Филипповича Маргелова. Этот праздник отмечает вся Рязань — столица ВДВ. Из рязанского училища ВДВ вышло много героев Отечества, настоящих защитников Родины, которые прошли все горячие точки. Сегодня на СВО десантники тоже всегда впереди — проявляют лучшие качества настоящего российского воина. Мы гордимся каждым, кто защищает нашу Родину. Вы — самые лучшие!». После этого Денис Мантуров и Павел Малков отправились на территорию училища ВДВ, к памятнику, установленному в честь десантников, достойно выполнивших свой долг и отдавших жизнь за Родину, где почтили их память и возложили цветы. Также состоялось посещение Музея истории Воздушно-десантных войск, в котором представлены все вехи развития ВДВ. В экспозиции отражен и вклад российских десантников в достижение целей СВО.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о тумане и дождях

Непогода сохранится до конца суток 2 августа.