На День города в Рязань приедет Ольга Кормухина и Алексей Белов

Мероприятие состоится 30 августа на Лыбедском бульваре.

На День города в Рязань приедет Ольга Кормухина и Алексей Белов. Информация появилась в группе компании «Ризур» «ВКонтакте».

Отмечается, что праздничный концерт состоится при участии Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова. Вечер откроет группа VAVI и Леонард Ясько.

Мероприятие состоится 30 августа на Лыбедском бульваре около цирка.

Начало в 20:00. Вход свободный.

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