На День города в Рязань приедет Ольга Кормухина и Алексей Белов
Мероприятие состоится 30 августа на Лыбедском бульваре.
На День города в Рязань приедет Ольга Кормухина и Алексей Белов. Информация появилась в группе компании «Ризур» «ВКонтакте».
Отмечается, что праздничный концерт состоится при участии Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова. Вечер откроет группа VAVI и Леонард Ясько.
Мероприятие состоится 30 августа на Лыбедском бульваре около цирка.
Начало в 20:00. Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+